Son Dakika... Ankara'da emniyet güçleri girişi kapattı: Eylem adresi değişti
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da eylemler 6'ncı gününde de sürüyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da eylemler 6'ncı gününde de sürüyor.
Normal şartlarda, 5 gündür Güvenpark'ta yapılan eylemler, emniyet güçlerinin yolu geçişi kapatması nedeniyle halk, Çankaya Belediyesi önünde toplandı.
Kalabalığın toplandığı yerin girişleri de TOMA’larla kapatıldı.
Memleket Partisi Ankara İl Örgütü Çankaya Belediyesi önüne gelirken, Muharrem İnce'nin de alana gelmesi bekleniyor.
Haber: AYTUNÇ ÜRKMEZ/EMİRHAN ÇOBAN/TAYLAN GÜLKANAT
Etiketler: #Ankara #Ekrem İmamoğlu
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