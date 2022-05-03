Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Ankara'nın Çankaya ilçesinde başından silahla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede Sultan Irmak başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağırılan polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.
Irmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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