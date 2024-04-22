Başkent'te 'Büyük Savunma Yürüyüşü' için çağrı: Avukat için de adalet!

Avukatlar, 27 Nisan'da Ankara'da 'Büyük Savunma Yürüyüşü' adı altında bir yürüyüş yapacak. Türkiye Barolar Birliği'nin organize edeceği yürüyüşe İstanbul Barosu da katılım gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:34
Başkent'te 'Büyük Savunma Yürüyüşü' için çağrı: Avukat için de adalet!
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Avukatlar 27 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecekleri "Büyük Savunma Yürüyüşü"ne hazırlanıyor. 64 bine yakın üyesiyle dünyadaki en büyük baroların başında gelen İstanbul Barosu da Türkiye Barolar Birliği'nin düzenleyeceği yürüyüşe katılacak.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Türkiye'nin dört bir yanından avukatların başkentte olacağını, sorunlarının çözümünü isteyeceğini belirtti. Filiz Saraç, İstanbul Barosu'nun, Türkiye Barolar Birliği'nin avukatların sorunlarını haykırmak, şiddete ve angaryaya karşı meslek onurunu ve emeği savunmak için 27 Nisan'da Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağını duyurdu.

Baronun sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Saraç, "Bizler yurttaşlarımızın savunma hakları için hep birlikte yıllarca mücadele verdik. 'Hukuk devleti' dedik, 'Hukukun üstünlüğü' dedik. Adil yargılanmanın her zaman her yerde güvencesi olduk. Bizler savunma hakkını savunurken, yurttaşlarımız için mücadele ederken kendi sorunlarımızı da güçlü savunma olabilmek için dile getirmek zorundayız. Bu nedenle 27 Nisan Cumartesi günü ülkemizin dört bir yanından gelen meslektaşlarımızla birlikte Ankara'dayız" dedi. 

"AVUKAT İÇİN DE ADALET''

Yürüyüşle ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Yurttaşların hak arama özgürlüğünün ve adalete erişim hakkının teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara'da; "Avukat İçin de Adalet" demek; mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak; şiddete ve angaryaya karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz"

Saraç sosyal medya hesabından yürüyüşün tanıtım videosunu yayımlayarak çağrıyı yineledi:

27 Nisan'da Ankara'dayız!#AvukatİçindeAdalet https://t.co/yLXE4dTQY7

— Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) April 19, 2024


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