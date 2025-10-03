Başkentte feci kaza: Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi!

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde E.K.'nin kullandığı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha Yönlüer'e (77) çarptı.

Yaklaşık 25 metre savrulan Yönlüer, kendisine çarpan ambulans ile Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yönlüer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Yönlüer'in yolun karşısına koşarak geçtiği sırada seyir halindeki ambulansın çarpması yer alıyor.