Başkentte feci kaza: Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi!

3.10.2025 11:39:00
Güncellenme:
AA
Keçiören ilçesinde ambulansın çarptığı 77 yaşındaki Saliha Yönlüer, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde E.K.'nin kullandığı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha Yönlüer'e (77) çarptı.

Yaklaşık 25 metre savrulan Yönlüer, kendisine çarpan ambulans ile Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yönlüer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Yönlüer'in yolun karşısına koşarak geçtiği sırada seyir halindeki ambulansın çarpması yer alıyor.

İlgili Konular: #Ankara #kaza #Ambulans

