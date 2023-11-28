Başkentte feci kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 bebek ağır yaralı
Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, bir buçuk yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi’nde, A.B.’nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fetletinden M. B. (52) ile E. B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden 2022 doğumlu erkek bebek ise hastaneye nakledildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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