Başkentte feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Ankara'dan Polatlı istikametine seyreden araç, ters yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 bebek ile 1 çocuk da yaralandı.

Başkentte feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:09

Ankara'da saat 07.30 sıralarında E-90 kara yolunun Balıkuyumcu köyü mevkiinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; Ankara'dan Polatlı istikametine eşi ve 1'i bebek 2 çocuğuyla seyir halinde olan Hakan İ. (42) kontrolündeki araç, ters yönden Ankara istikametine giden 34 yaşındaki Ramazan Güven (34) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda çarpışan otomobiller hurda yığınına dönerken, yol da ulaşıma kapatıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Sağlık ekiplerinin olay yerinden yaptığı kontrolde, ters yönden gelen Ramazan Güven ile otomobil sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. (35) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan K.İ. (10) ve E.İ. (2) kardeşler ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler ise, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda trafik, bir süre yan yoldan sağlanırken çalışmaların ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #kaza #otomobil #ters yön

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