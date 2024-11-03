İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu!

İstanbul'da zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale eden polis aracına, İETT otobüsü çarptı. Kaza sonucu polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu.

İstanbul'da feci kaza: 1 polis şehit oldu!
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 08:02

İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Bakırköy E5 güney yanyol Ekrem Kurt Bulvarı katılımda, zabıta aracı ve bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden polis aracına İETT otobüsü çarptı.

Kazada Trafik Denetleme’de görevli polis memuru Ogün Yürümez, İETT aracının altında kalarak şehit oldu. Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi sürüyor.

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