Başkentte metrelerce aşı kuyruğu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıklamıştı. Bunun ardından hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşürmesinin ardından başkentteki hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.
Kentin en yüksek aşılama kapasitesine sahip olan Ankara Şehir Hastanesi’nde metrelerce uzanan kuyruk, Cumhuriyet TV tarafından görüntülendi. Yetkililer, randevusuz gelen yurttaşların geri çevrilmediğini, yoğunluğun da bu durumdan kaynaklandığını belirtti.
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