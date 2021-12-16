Başkentte metrelerce aşı kuyruğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıklamıştı. Bunun ardından hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2021 Perşembe, 22:56
Başkentte metrelerce aşı kuyruğu
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Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşürmesinin ardından başkentteki hastanelerde uzun aşı kuyrukları oluştu.

Kentin en yüksek aşılama kapasitesine sahip olan Ankara Şehir Hastanesi’nde metrelerce uzanan kuyruk, Cumhuriyet TV tarafından görüntülendi. Yetkililer, randevusuz gelen yurttaşların geri çevrilmediğini, yoğunluğun da bu durumdan kaynaklandığını belirtti.


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