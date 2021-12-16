Samsun’da balık tutarken denize düşen yurttaşın acı ölümü

16 Aralık 2021 Perşembe, 19:48

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanınca denize düşen yurttaş, boğularak yaşamını yitirdi. Costal mevkisinde balık tutmak için sahile giden Mustafa Önder (77), Karadeniz'e serpme ağ attı.

Ayağına dolanan ağla birlikte denize düşen Önder, kurtarılamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yurttaşların kıyıya aldığı Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi. Önder'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.