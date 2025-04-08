Başkentte milyonluk alacak verecek cinayeti!

Çankaya ilçesinde, arasında 70 milyon liralık alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan Ö.Ü. adlı kişi, hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan M.R.Z.'yi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Başkentte milyonluk alacak verecek cinayeti!
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İHA
Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:18

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi’nde 4 Nisan sabah 08.00 sıralarında bir cinayet meydana geldi.

İddialara göre; Ö.Ü. (33), bir süredir alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadığı M.R.Z.’nin (36) tehditlerinden korktuğu için babası M.Ü. ile birlikte iki ay önce İstanbul’dan Ankara’ya taşındı. Bir süredir Ankara’da olduğunu öğrendiği Ö.Ü.’nün peşine düşen M.R.Z., izini bulduğu husumetlisinin önünü otomobiliyle kesti.

Kendi aracında bulunan Ö.Ü.’ye iki el ateş eden M.R.Z., olayın ardından bölgeden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Ö.Ü.’nün cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayetin ikili arasındaki 70 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği ileri sürülürken, polis ekiplerince saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #alacak #Ankara #Cinayet #husumet

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