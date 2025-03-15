Kayseri'de alacak kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
Kocasinan ilçesinde Salih Ö., alacak kavgasında tartıştığı Nihat İnceoğlu'nu tabancayla bacağından yaraladı. Olay sonrası kaçan zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde 6005'inci Cadde'de metal işiyle uğraşan Nihat İnceoğlu'nun iş yerinde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; İnceoğlu ile iş yerine gelen Salih Ö. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ö., belinden çıkardığı tabancayla İnceoğlu'nu bacağından yaraladı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Çevredeki esnafın ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #alacak #kavga #Kayseri #silahlı saldırı
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