Kayseri'de alacak kavgasında kan aktı: 1 yaralı!

Kocasinan ilçesinde Salih Ö., alacak kavgasında tartıştığı Nihat İnceoğlu'nu tabancayla bacağından yaraladı. Olay sonrası kaçan zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kayseri'de alacak kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 12:46

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde 6005'inci Cadde'de metal işiyle uğraşan Nihat İnceoğlu'nun iş yerinde saat 10.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İnceoğlu ile iş yerine gelen Salih Ö. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Salih Ö., belinden çıkardığı tabancayla İnceoğlu'nu bacağından yaraladı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredeki esnafın ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #alacak #kavga #Kayseri #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Bıçaklı, çekiçli, tüfekli borç-alacak kavgası: 3 yaralı

Bıçaklı, çekiçli, tüfekli borç-alacak kavgası: 3 yaralı
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle vurdu!

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti: Pompalı tüfekle vurdu!
'Alacak' kavgasında kan aktı: 18 yaşındaki Eren göğsünden vuruldu!

'Alacak' kavgasında kan aktı: 18 yaşındaki Eren göğsünden vuruldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler