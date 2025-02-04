Başkentte milyonluk 'özel dedektif' dolandırıcılığı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 08:18

Güncelleme: 04.02.2025 - 08:18

İstanbul’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisinden boşanmak istemesi üzerine eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek internet üzerinden 'özel dedektif' araştırması yaparak ulaştığı şahıslar tarafından 7 milyon TL dolandırıldı.

Mağdur şahsın internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini dedektif olarak tanıtan şahıslar, aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini, bunun için de üç paket şeklinde program satın almaları gerektiğini söyleyerek mağdur şahıstan farklı zamanlarda toplamda 7 milyon TL para aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptıkları çalışmayla, bu işi organize eden 7 şüpheliyi tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahısların takip edilmelerini zorlaştırmak adına farklı hesaplar arası transfer yaptıkları, tanınmamak için motorcu kaskı takarak ATM’den ve banka içerisinden paraları çektikleri tespit edildi.

Şüphelinin kolunda alçı olduğu bilgisini alan polis, kırık ortopedi vakaları üzerine bir çalışma yaparak çete liderini tespit etti. 22 Ocak tarihinde Ankara’daki 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.