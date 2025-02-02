'Telefondan müzik dinleme' bahanesiyle dolandırıcılık... Ankara'da operasyon: 10 tutuklama

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanışıp buluştukları erkeklerin telefonlarını müzik dinleme bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlenen 10 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

'Telefondan müzik dinleme' bahanesiyle dolandırıcılık... Ankara'da operasyon: 10 tutuklama
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:14

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlendi.

Ardından mağdurları yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren şüphelilerin, kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları tespit edildi.

Yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

10 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Etiketler: #dolandırıcılık

İlgili Haberler

Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı

Materyallere el konuldu... Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Kamu kurumlarında 'iş yapma' vaadiyle dolandırıcılık... Firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı

Kamu kurumlarında 'iş yapma' vaadiyle dolandırıcılık... Firari hükümlü Kırıkkale'de yakalandı
Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu

Samsun'da 'araç kiralama ilanıyla' dolandırıcılık: Cezası belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler