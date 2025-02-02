'Telefondan müzik dinleme' bahanesiyle dolandırıcılık... Ankara'da operasyon: 10 tutuklama
Ankara'da sosyal medya üzerinden tanışıp buluştukları erkeklerin telefonlarını müzik dinleme bahanesiyle alıp mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlenen 10 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çete üyesi kadınların, müzik dinleme bahanesiyle erkeklerin telefonlarını alıp şifrelerini öğrendiği ve mobil bankacılık hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları belirlendi.
Ardından mağdurları yiyecek ve içecek alma bahanesiyle araçtan indiren şüphelilerin, kendilerini bekleyen çete üyelerinin sahte plakalı araçlarıyla kaçtıkları tespit edildi.
Yaklaşık 4 milyon TL dolandırdığı belirlenen 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
10 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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