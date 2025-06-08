Başkentte sıcak dakikalar: Emekli polis Dışişleri Bakanlığı konutu önünde ateş açtı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dışişleri Bakanlığı konutu önünde sabah saatlerinde sıcak dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; adı henüz öğrenilemeyen emekli polis, trafikte başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya girdi. Bakanlık konutu önünde otomobilinden inen 2 sürücü, kavga etmeye başladı. Emekli polis, yanında bulunan tabancanın kabzasıyla diğer sürücüyü yaralayıp havaya ateş açtı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlık konutunda görev yapan ve silah sesi üzeri harekete geçen polisler, emekli polisi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emekli polis ve tabanca kabzasıyla yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bomba imha ekibi, tedbir amacıyla olay yerindeki araçlarda incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.