Başkentte 'tefeci' operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 19.01.2024 - 17:13

Güncelleme: 19.01.2024 - 17:15

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tefecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara’da bulunan 6 kişi, ekonomik sıkıntı içerisinde olan şahıslara yüksek miktarlarda faiz uygulayarak senet karşılığı para verdikleri, borcunu ödeyemeyen şahısların kendisini ve ailelerini tehdit ederek cebir yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, yürütülen çalışmalarda, Tefecilik ve Tehdit suçlarını işlediği tespit edilen 6 şüphelinin, senet karşılığı yüksek faiz ile para verdikleri, tefecilik yolu ile mağdur ettikleri şahıslardan borcunu ödeyemeyen mağdurlara sürekli artan faiz uyguladıkları, ödemelerin tamamı bitince iade edeceklerini söylemelerine rağmen senetleri geri iade etmeyerek icra başlattıkları, itiraz eden şahısları ve ailelerini tehdit ettikleri, polis takibine yakalanmamak için başkalarının üzerine telefon hattı ve banka hesabı kullandıkları, mağdurlardan aldıkları senetlere alacaklı olarak eşinin adını yazarak, eşi üzerinden icra başlattıkları öğrenildi.

Annesi ve kendisinin hastalığı sebebiyle ekonomik bunalımından faydalanarak ağlarına düşürdükleri 1 mağdura 15 bin TL karşılığında 200 bin TL tutarında senet imzalattıkları, icra yoluyla muvafakatname verdirerek şahsın emekli maaşına el koydukları ve şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda 16 şahsı mağdur ettikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerden üçünün, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2022 yılında düzenledikleri operasyon neticesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma suçlarından tutuklandıkları, 5 ay sonra adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye oldukları ve tefecilik faaliyetlerine aynı şekilde devam ettikleri belirlendi.

Elde edilenler sonrası operasyonun düğmesine basan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16 Ocak günü, 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli şahıstan, 1 şahıs Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 4 şahıs çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.