Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak!
Ankara'da "89. Büyük Atatürk Koşusu" nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koşunun yarın Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayacağı ve Ankara Tren Garı binası önünde sona ereceği hatırlatıldı.
Açıklamada, bu kapsamda, saat 10.45'ten itibaren Dikmen, Cevizlidere, Türkocağı, Akdeniz, Gençlik caddeleri, Tandoğan Meydanı ve Gar binası güzergahında başlangıç ile varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamının çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.
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