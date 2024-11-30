Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak!
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AA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:57

Ankara'da Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 07.00'den itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşak ile Baruthane Kavşak arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

 


Etiketler: #Ankara #Trafik #kapalı yol #kapalı yollar

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