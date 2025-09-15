Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 23:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Baskil nerede? Baskil'de patlama mı oldu?

Baskil ilçesi, Hankendi bölgesi ve çevresinde, gökyüzünden gelen patlama sesi paniğe neden oldu. Peki, Baskil nerede? Baskil'de patlama mı oldu?

Baskil ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve bazı evlerde camların kırıldığı bildirildi; sesin, askeri jetin ses hızını aşması sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Peki, Baskil nerede? Baskil'de patlama mı oldu?

BASKİL NEREDE?

Baskil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan şehirdir. Elazığ ilinden karayolu ile Malatya ilinden ise düzenli aralıklarla feribot seferleri ile ulaşım sağlanmaktadır.

BASKİL'DE PATLAMA MI OLDU?

Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Hankendi bölgesinde gökyüzünden gelen patlama sesi paniğe yol açtı. Çok sayıda yurttaşın hissettiği patlamanın şiddetiyle bazı evlerin pencerelerinin sallandığı öğrenildi.

Devlet Hava Meydanları’ndan alınan bilgiye göre ise herhangi bir uçak düşmesi veya patlama olayı yaşanmadı; duyulan sesin, bir askeri jetin ses hızını aşması sonucu meydana geldiği bildirildi.

