Başkonsoloslukta ‘yanlış kişiye atılan mesaj’ işinden etti: ‘Konsolos bana özel fotoğraflar attı’ dedi

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:59

Belçika’nın İstanbul Başkonsolosluğu şu sıralar, yanlış kişiye atılan bir mesaj ve sonrasında açılan davanın yankılarını konuşuyor.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Mayıs 2018’den beri konsoloslukta vize görevlisi olarak çalışan G. Z., geçen 13 Kasım’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan bir gün sonra bir mesaj paylaştı.

ARKADAŞI YERİNE AMİRİNE ATTI

G. Z., 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı sarsıcı saldırıdan sonra “Alain ve Khadija 20 dakika arayla ölümden dönmüşler İstiklal’de. Bu mesajı da anlamazlarsa artık şeytanın yapacağı başka iş kalmıyor” ifadelerini içeren bir mesaj yazdı.

G. Z., gülücük içeren mesajı, mesai arkadaşına atmak yerine amiri konumundaki vize yetkilisi Khadija Lehyan’a gönderdi.

BAKANLIĞA HABER VERİLDİ

Mesajı okuyan Khadija Lehyan, durumu hem konsolos Alain Schmitz hem de başkonsolos ile paylaştı. Mesajı bu kişiler de gördü. Durum kısa süre içinde Belçika Dışişleri Bakanlığı ile de paylaşıldı.

Gelen yanıtlar sonrası 30 Kasım 2022’de G. Z.’nin işine son verildi. Feshin gerekçesini ise, anılan mesajın Konsolos Schmitz ve vize yetkilisi Lehyan’ın ‘şeref ve namusuna dokunması’ oluşturdu.

DAVA AÇTI

G. Z., 5 yıl çalıştığı işine son verilmesinin haksız olduğu gerekçesi ile İstanbul İş Mahkemesi’nde dava açtı. İşe iade talepli dava dosyasına göre, G. Z., mesajdan sonra amiri Lehyan’a mesajı atarak özür diledi. Z. işini kaybetmesine neden olan mesaja, kendisine karşı artan olumsuz tutumu gerekçe gösterdi.

‘YEMEK TEKLİFİNİ ÇEVİRİNCE TUTUMLARI DEĞİŞTİ’ İDDİASI

G. Z., dava dilekçesinde verilen görevleri eksiksiz yapmasına rağmen, son yıllarda kötü muamele maruz kaldığını öne sürdü. Dilekçede, konsolos Alain Schmitz’in, G. Z. ile baş başa yemek yeme teklifinde bulunduğu, ancak Z.’nin bu talebe olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Dilekçeye göre, yemek teklifinin olumsuz karşılık bulması ile birlikte G. Z.’ye yönelik tutum da giderek kötüleşti.

‘AMİRLERİNİN GÜVENİNİ SARSTI’

Konsolosluk adına dosyaya sunulan cevap dilekçesinde ise, başkonsoloslukta krize neden olan mesajın Brüksel’deki Dışişleri Bakanlığı yetkililerine de bildirildiği kaydedildi. Dilekçede G. Z.’nin, amirlerinin güvenini suistimal ederek profesyonel bir ilişkiyi imkânsız hale getirdiği kaydedildi. Dilekçede, G. Z.’nin iş akdinin haklı nedenle feshedildiği savunularak davanın reddi talep edildi.

“BANA DA ÖZEL FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ”

Davanın geçen 12 Ekim’de görülen duruşmasında G. Z.’nin tanık olarak dinlettiği konsolosluk çalışanı E. Ü. ise ifadesinde “Yeni gelen diplomatlardan Alain Schmitz, bana özel fotoğraflar ve mesajlar göndermeye başladı. Davacıya (G. Z.) da, kendi evinde ya da davacının evinde balık yapmayı ve yemeyi teklif eden mesajlar göndermiş. Ben bu mesajları gördüm. Davacı da ben de bu foto ve mesajlar nedeniyle ilgili diplomatı konsolosluğa şikâyet ettik. Belçika bakanlığından iki müfettiş geldi ve teftiş yaptı” diye konuştu.

G. Z.’nin işe iade davasına önümüzdeki aylarda devam edilecek.