Başlayan inşaatlarla ilgili mülk sahipleri dahil kimseye haber verilmiyor

Yayınlanma: 25.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.03.2024 - 04:00

Hatay Valiliği tarafından önceki gün paylaşılan güncel faaliyet raporunda Defne ve Antakya’da ilan edilen 207 hektarlık rezerv alanının genişlediği görüldü. Ayrıca İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ ve Altınözü ilçelerinde de yeni bölümlerin eklendi. Cumhuriyet’e bilgi veren uzmanlar, rezerv alan uygulamasının şeffaf yürütülmediğine işaret etti. “Sürecin devlet tarafından yönetilmesine karşı değiliz” diyen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, “Devlet sözle değil yazıyla ilerler. Anahtara anahtar deniliyor ancak ne verilecek, nerede verilecek belirsiz. Bu kadar önemli bir konuda sürecin şeffaf yürütülmemesi, yurttaşların mülksüzleşme kaygısını artırıyor” diye konuştu. Mevcut hibe ve kredi desteği sisteminin, dairesini kaybeden birçok dar gelirli yurttaş için ağır olduğunu vurgulayan Büyükaşık, “Dar gelirli yurttaşlar için en küçük birimli daireleri ücretsiz verililsin” çağrısı yaptı. Büyükaşık ayrıca projedeki en temel sorunlardan birisinin de planın bütüncül olmaması olduğuna değinerek “Yurttaşların önüne şeffaf bir plan ve net bir takvim konulmalı” ifadelerini kullandı.



‘KİMSENİN HABERİ YOK’



TMMOB Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi HAMOK Dönem Sözcüsü Serkan Koç ise Hatay’ın geçmişte şehircilik ilkelerine aykırı şekilde planlandığını anımsattı. Koç, “Bu plansızlık depremde felakete yol açtı. Şimdi yine ders alınmadan aynı plansızlıkla hareket ediliyor. Bütüncül planlama yaklaşımı yerine rezerv alan ve riskli alan ilanı gibi idari işlemlerle kent geçmişte olduğu gibi tekrar parçacıl bir şekilde kapalı kapılar ardında kurgulanmaktadır” dedi. Sürecin yalnızca yerelden, halktan habersiz yürütülmediğinin altını çizen Koç, şunları söyledi: “Yeni ilan edilen alanlara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından rezerv alan olduğunu gösterir herhangi bir bilgi yetkili ilçe ve büyükşehir beledilerine bir bildirim yapılmadığını görüşmelerimizden öğrendik. Ayrıca Atatürk Caddesi ve kırsal alanda başlayan inşaatlarda henüz parselasyon ve ruhsatları yok, mülkiyet sahiplerine herhangi bir bilgilendirme yapılmamış. Bu sağlıksız yaklaşımla kentin yararına bir süreç olmaz.”





