Basmane Günleri kapılarını açıyor

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:04

Basmane Günleri’ne pandemi döneminde ardından geri dönüyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek "Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri” yarın (18 Ekim) başlıyor. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları temasıyla 24 Ekim’e kadar sürecek program kapsamında tarihi semt birbirinden renkli kültür ve sanat etkinliklerine sahne olacak. Renkli buluşmasın sloganı ise “Basmane’de çok renklilik” olarak belirlendi.

Bölgenin kültür mirasının korunması ve tanıtılmasını amaçlayan, Basmane Günleri'nin altıncısı Lale Fırını’nda 17.30’da “Basmane’de Çok Renklilik’ sergisinin açılışıyla başlayacak. Daha sonra "Basmane'de İz Bırakanlar" programı kapsamında Sümerbank'ın kurucusu eski bakan Nurullah Esat Sümer ve kardeşi ünlü ressam Ayetullah Sümer’in isimlerinin yer aldığı tabelalar, iki kardeşin adını baki kılmak amacıyla Anafartalar Caddesi'nde yaşadıkları sokağa asılacak. Buradan Bıçakçı Han’daki programa geçilecek. 18.00’deki açılış konuşmalarını “Fotoğrafçının Gözünden Basmane” ile Bedriye Gülay Beşikçi'nin resim sergilerinin kokteyli yapılacak. Sergiler 24 Ekim'e kadar gezilebilecek.

KONSERLER

20 Ekim Perşembe günü saat 12.00'da İzmir Müzisyenler Derneği sanatçıları Altınpark Çınaraltı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu saat 20.00’da Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde, 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 12.00’da Sokak Sanatçıları Derneği sanatçıları Pazaryeri Mahallesi Meydanı’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadın Korosu saat 19.00’da Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde konser verecek.

MOZAİK VE MÜZİK ALETLERİ YAPIM ATÖLYESİ

Bıçakçı Han'da 18-24 Ekim tarihleri arasında Gülbin Bircan’a ait mozaik, Feridun Emre’ye ait müzik aletleri yapım atölyesi, fotoğraf sanatçıları Yusuf Tuvi ile Birol Üzmez’in “Basmane”, Aydan Özlü’nün “Basmane’nin Renkleri” isimli slayt gösterileri olacak. “Basmane, İzmir’in Misafirhanesi” isimli belgesel film ise 18 ve 22 Ekim 2022 tarihlerinde saat 19.00’da Bıçakçı Han’da izlenebilecek.

GÖNÜL SİNEMASI

Gönül Sineması’nda 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 19.30’da ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın İzmirli ünlü futbolcu Metin Oktay’ın hayat hikayesini anlattığı 1965 yapımı “Taçsız Kral”, 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 19.30’da da ünlü yönetmen Osman Fahri Seden’in yönetip Necla Nazır ile Tarık Akan’ın oynadığı 1975 yapımı “Ateş Böceği” isimli ffilmle gösterilecek.

MASAL VE ŞİİR DİNLETİSİ

21 Ekim 2022 Cuma günü saat 12.00'da Ferhat Budak Şehit Fethi Bey Ortaokulu öğrencilerine masal anlatacak. 24 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 18.00’de Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nde şair Cem Seyhun Ünbay’ın şiir dinletisi olacak.

BASMANE'NİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ KONUŞULACAK

Basmane’nin dünü, bugünü ve yarınının konuşulacağı paneller ise Bıçakçı Han’da yapılacak. 6.. Basmane Günleri’nin gezi programı ise 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Katılımcılar profesyonel turist rehberleri eşliğinde Mezarlıkbaşı Katlı Otoparkı'nın önünden hareketle Agora, Basmane ve Kadifekale bölgelerini gezecek.



