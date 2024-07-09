Başörtülü stajyer okula kabul edilmemişti: Yönetmeliğe uyan yetkiliye hapis cezası

Üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un, Kağıthane'deki bir koleje yaptığı staj başvurusu, başörtülü olması nedeniyle, okul yönetmeliği dikkate alınarak reddedilmişti. Yönetmeliğe uyan okul yetkilisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:58
Başörtülü stajyer okula kabul edilmemişti: Yönetmeliğe uyan yetkiliye hapis cezası
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Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Nezaket Akbulut, kendi okulu tarafından 'staj eğitimi' için Kağıthane'de bulunan bir koleje yönlendirilmiş, Akbulut, 21 Eylül 2022'de başörtülü olması nedeniyle staja kabul edilmemişti.

Okulun yönetmeliği ve kurallarına uyan okul yetkilileri, Akbulut'a başörtüsünü çıkarmadığı takdirde staja alınamayacağını bildirdi.

Nezaket Akbulut ise kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Özlem Öztoprak hakkında, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatı katıldı. Kolejin yetkilisi Özlem Öztoprak'ın avukatı, müvekkilinin okul yönetmeliğine uyduğunu belirterek beraatına karar verilmesini talep etti.

3 YIL 4 AY HAPİS ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Özlem Öztoprak’a, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.


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