Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:58

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:59

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülkenin "ulusal kültürüne yabancı" kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasını öngören "Kutlama ve Törenlerin Düzenlenmesi Hakkında" bir yasa imzaladı.

Yasa yapılan değişiklikler, 19 Haziran'da Tacikistan parlamentosunun üst kanadının 18. oturumunda onaylanmıştı.

Hangi tür kıyafetlerin "yabancı" tanımına girdiği henüz belirtilmemişken, yasayı ihlal edenlerin para cezasıyla karşılaşacakları bildirildi. Para cezasının da 7 bin 920 Tacikistan Somoni'si (yaklaşık 25 bin TL) olduğu kaydedildi.

Yasa kapsamında, başörtüsü ve tesettürün yasaklandığı belirtilirken, çocukların da "Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kutlamalarının ve yabancı kıyafet giymelerinin" yasaklandığı açıklandı.

Devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, yasanın onaylanması noktasında "ulusal kültür değerlerinin korunması, batıl inanç ve fanatizmin önlenmesi, kutlama ve törenlerde savurganlığın önlenmesi, Tacik halkının maneviyatının artırılmasının yanı sıra çocuğun hak ve özgürlüklerinin korunması, hümanizm ve vatanseverlik ruhu içinde yetiştirilmesi ve eğitilmesi, ulusal ve evrensel değerlere saygı gösterilmesinin amaçlandığı" belirtildi.

Erkeklerin sakal uzatmasının da gayriresmi olarak yasak olduğu ülkede, polis tarafından yakalanan erkeklerin zorla tıraş ettirildiği biliniyor.

2018 yılında Tacik Kültür Bakanlığı, siyah başörtüsü, "çok açık Avrupa kıyafetleri", mini etek, galoş ve terlik giyilmemesi çağrısında bulunan bir "Tacikistan Cumhuriyeti'ndeki kızlar ve kadınlar için önerilen kıyafetlere ilişkin talimat" yayınladı.

Mart 2024'te İmamali Rahman, Tacikistan için "giyimde yabancı kültürü taklit etmenin, tesettür ve başörtüsünün acil bir sorun olduğunu" öne sürmüştü.