Basra sıcakları yolda! İşte bölge bölge hava tahmini...

Yayınlanma: 12.08.2023 - 20:39

Güncelleme: 12.08.2023 - 20:39

Ülke geneline Basra sıcak hava dalgasının nasıl bir etkide bulunacağına ilişkin Haber Global Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli son tahminleri aktardı.

Sürmeli, "Marmara, Karadeniz ve kıyı Ege dışında Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'yu kapsayacak ve ciddi seviyelerde de uzun süreli olarak kapsayacak. Yani bu kadar uzun süre bu kadar yüksek sıcaklığa maruz kalmak başta insan olarak sonrasında bütün ojeler, nesneler katı, işte sıvı, bütün nesneler, bitkiler, toprak, ağaç, her şey hayvanlar her şey adına etkiliyor. Çok uzun süre sıcağa maruz kalmak." değerlendirmesinde bulundu.

İÇ ANADOLU'DA HAVA NASIL OLACAK?

Basra sıcaklarına ilişkin sözlerine devam eden Sürmeli, "İç Anadolu için bu gelen sıcaklar 8, 10 günden önce gitmiyor. İkincisi İç Anadolu'da rekorlar olmasa da uzun süre yüksek sıcaklık metabolizmayı zorluyor. Kalp ve damar hastalarına aman dikkat diyoruz, herkese bol bol sıvı tüketin diyoruz, açık renkli üzerinize bol kıyafetler tercih edin pamuklu bol kıyafetler tercih edin diyoruz." dedi.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara için ise Sürmeli, "Yarından itibaren başkent 35, 36 derecenin altına ardından gelen bir hafta, 10 gün inleyecek ve ara ara 37, 39 dereceler zorlanacak. Yani 35 ile 40 derece aralığında gidip gelecek." tahmininde bulundu.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Sürmeli, "Akdeniz'de ise bu bir tavan yapıp geri inecek. Yarın ve öbür gün pazar, pazartesi Adana çevrelerinde 47, 48 dereceleri bekliyoruz. Bu güneş altında ölçülmüş sıcaklıktan bahsetmiyoruz. Gölgedeki yani meteoroloji teknikleriyle ölçülecek şekilde havanın sıcaklığını 40 derece olacağını söylüyoruz. Yani siz bir ağaç gölgesinde otursanız da o 48 derece hissedeceksiniz demek bu" ifadelerini kullandı.

Sürmeli, "İki gün, özellikle Akdeniz'in Doğusu ve Güneydoğu'da 45, 46, 47'ler var." tahmininde bulundu.

MARMARA VE EGE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara ve Ege için ise Sürmeli, "Ege, Marmara Karadeniz çok fazla etkilenmiyor diyoruz ama İzmir 35, 36, 37'lere devam ediyor yani. Kendi normal sıcaklığında, 40'lar ve üzerine çıkmıyor yalnızca onu söyleyelim." değerlendirmesinde bulundu.