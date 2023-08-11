Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:58

11 Ağustos Resmi Gazete kararına göre Raci Kaya SGK Başkanı oldu. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişti. Peki, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun kimdir, kaç yaşında, nereli? Volkan Mutlu Coşkun hangi görevlerde bulundu?

VOLKAN MUTLU COŞKUN KİMDİR?

Volkan Mutlu Coşkun, 1971 yılında Van'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kayseri, Erzurum, Bursa, Kahramanmaraş illerinde, lise öğrenimini ise Şanlıurfa’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.

1993-2003 yılları arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında, Mühendis olarak görev yaptı.

2004 - 2011 yılları arasında ise DSİ’de muhtelif birimlerde Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2011 - 2014 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

11.06.2014 tarihinde Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanmış olup Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür.

27.08.2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevine atanmıştır.

23.02.2017 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanan Coşkun, 04.12.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

19 Ağustos 2018 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürü olarak atanan Coşkun, Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nda (WMO) , Türkiye Daimi Temsilcisi ve WMO 6. Bölge Birliği (Avrupa Bölgesi) Yönetim Grubu Üyesi olarak uluslararası kuruluşlarda ülkemizi temsil etmektedir.

Coşkun, 13 Haziran 2019 tarihinde 18. Dünya Meteoroloji Kongresi tarafından oy birliği ile WMO Yürütme Konseyi üyeliğine seçilmiştir. Yürütme Konseyinde 2019 -2022 dönemi için 6. Bölge Birliğini (Avrupa Bölgesi) temsil edecektir.

11 Kasım 2019 tarihinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Coşkun, bu görevini 3 Haziran 2022 tarihine kadar yürütmüştür.

29.10.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Meteoroloji Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

VOLKAN MUTLU COŞKUN ÖZEL HAYATI

İngilizce bilen Volkan Mutlu Coşkun, evli ve 2 çocuk babasıdır.