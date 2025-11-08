Başsavcı Akın Gürlek ve eşinin fotoğrafını paylaşmıştı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "TMK 6" ve "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsaımında gözaltına alınan "PiyasaTurkiye" hesabının kullanıcısı Emrah Peküs, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AKIN GÜRLEK VE EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından, “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek” ve “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, paylaşımı yaptığı belirlenen “Piyasa Türkiye” rumuzlu X (Twitter) hesabının kullanıcısı Siirt’te gözaltına alındı.

Yapılan incelemede hesabın sahibinin, Türkiye’de kitlesel bir cemaat yapılanması olarak bilinen Kurtalan–Hizan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Müdürü Emrah Peküş (1993 doğumlu) olduğu tespit edilmişti.