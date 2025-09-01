Başsavcı Gürlek'ten CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a bir dava daha: ‘Yaşadığı üzüntü nedeniyle tazminat’

CHP Gençlik Kolları, 19 Ocak'ta X'teki resmi hesaplarından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürlek'e "seyyar giyotin" dediği bir videoyu paylaşmıştı.

Aydın, kendi hesabından söz konusu paylaşımı alıntılarken 20 Ocak'ta ise sabah erken saatlerde polis tarafından evinden alınarak ifade vermeye götürüldü. Başsavcılık, paylaşım sebebiyle Aydın hakkında "kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişilere hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıklarken Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle dava açıldı.

Davanın 15 Eylül'de görülecek üçüncü duruşması öncesi, Gürlek'in Aydın'a 100 bin TL değerinde bir tazminat davası açtığı öğrenildi.

Dava dilekçesinde, "Davacı müvekkil Akın Gürlek'in uğradığı hakaret ve haksız ithamlar sonucu yaşadığı üzüntü nedeniyle davalıdan 100 bin TL tazminatın faizi ile birlikte tahsiline, yargılama gideri ve karşı vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU DA DAVALIK OLMUŞTU

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Gençlik Kolları Başkanı Aydın'ın söz konusu video sebebiyle ifadeye götürülmesine tepki göstermişti.

Aydın'ın ifade verdiği gün yaptığı bir konuşmada durumu eleştiren İmamoğlu'na, Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle dava açılmıştı. İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenen davanın 16 Temmuz'da görülen son duruşmasında mahkeme, İmamoğlu'nun "hedef gösterme" suçundan beraatine, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 5 ay ve tehdit suçlamasından ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.