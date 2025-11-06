Başsavcı Gürlek’ten CHP lideri Özel’e 500 bin liralık tazminat davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in 4 ve 5 Kasım tarihlerindeki açıklamalarında kendisine yönelik "iftira" içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, Özel’in “ikinci maaş”, “lüks yaşam” ve “itine köpeğine sahip çık” gibi sözlerle müvekkilinin kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğunu iddia etti.

CHP lideri Özel, Ümraniye mitinginde Gürlek'in resmi görev başındayken Eti Maden'den maaş aldığını iddia etmişti.

Sabah'ın haberine göre, Gürlek’in avukatı Abdullah Adır tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Özel’in açıklamalarının “kişilik haklarına ağır saldırı” niteliğinde olduğu belirtildi.

Dava dilekçesinde, Özgür Özel’in 4 Kasım’daki grup toplantısında ve 5 Kasım’daki Ümraniye mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin açıklamalar yaparak Gürlek’i hedef aldığı, ardından da Başsavcı’nın kamu görevine yakışmayacak şekilde “ikinci maaş” aldığı yönünde ithamda bulunduğu ifade edildi.

Dilekçede, Gürlek'in Etimaden Anonim Şirketi'nin Lüksemburg'daki kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğu, Gürlek'in bu göreve Bakan Yardımcılığı döneminde atandığı, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildikten sonra şirketin hiçbir toplantısına katılmadığı ve herhangi bir kazanç elde etmediği ifade edildi. Ayrıca, Özel'in "itibarsızlaştırma saikiyle hareket ettiği" öne sürüldü.

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E 500 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI VE SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı "İtine, köpeğine sahip çık" konuşması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını duyurmuştu. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başsavcılık görevine geldikten sonra Eti Maden şirketinin Lüksemburg'daki iştiraki Etimine şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atandığını öne sürmüştü:

"2 Ekim 2024'te bu göreve (başsavcılık) atanıyor, ardından 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine Akın Gürlek yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Ne zaman ki Özgür Özel 2 Ağustos günü çıkıp, 'Dedim ya, Hollanda, Lüksemburg taraflarında neler olduğunu biliyorum' deyince, apar topar 6 Ağustos 2025’te yönetim kurulu üyeliğinden ayrılıyor. Ben görmeden Lüksemburg’tan, yüklü Euro bazında, bilmediğin dilde kararlar alan bir şirket üzerinden gelir elde ettin. Yarın sabah istifanı verecek misin, vermeyecek misin?"