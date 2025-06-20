Başsavcılık duyurdu: Sokak hayvanları için toplanan yardım dolandırıcılığına 10 tutuklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak hayvanları adına toplanan bağışları zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen 5 farklı derneğe mensup 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sokak hayvanları için toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sokak hayvanları için toplanan yardımları kendi uhdelerine geçirerek mal edindikleri belirlenen 5 farklı dernekten 10 şüphelinin çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verilmiştir."