Başsavcılıktan Hande Erçel'in uyuşturucu testi sonucuna 'inceleme' talebi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı.

Buna göre Fikret Orman, Burak Elmas ve Hande Erçel'in test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

ÇELİKKOL, CECELİ VE ŞENCAN’IN TESTLERİ POZİTİF

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de kokain belirlenirken, İlkay Şencan’ın kanında esrar etken maddesi THC metaboliti bulundu. Oyuncu Hande Erçel’in test sonucuna göre ise idrar örneğinde morfin ve kodein tespit edildi.

FİKRET ORMAN VE BURAK ELMAS’IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

HANDE ERÇEL'İN TEST SONUCU NEGATİF

Test sonucu negatif çıkan Hande Erçel'in, idrarında morfin, kodein ve metaboliti, kodein glukuronidin yanı sıra ilaç etken maddesi olarak parasetamol tespit edildi.

ERÇEL'İN TEST SONUCUNA İNCELEME TALEBİ

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in test sonucunun açıklanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Erçel'in test sonucunda inceleme talep etti.

Buna göre, idrarda tespit edilen morfin ve kodein gibi maddelerin "ilaç etken maddeleri olup olmadığı" hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu'na müzekkere yazıldı.

Bu gelişmenin ardından kurulun yapacağı değerlendirme bekleniyor.