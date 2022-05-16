Başvurduğunuz her iş pozisyonuna göre CV nasıl düzenlenir?

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:42

Bir iş pozisyonu için başvuru yaptığımızda bir değil, birden fazla şirkete başvuru yaparız. Farklı şirketlerin aynı çalışanı aramaması da bu durumda çok normal olacaktır. Bir şirket evinden çalışabilecek yaratıcı bir personel ararken diğer bir şirket aynı pozisyon için ofise gelmesi gerekecek dakik bir çalışan arıyor olabilir. Bu nedenle biz de önceden CV örnekleri incelemeli, örneklerden öğrendiklerimize göre her iş pozisyonu için farklı özgeçmişler hazırlamalıyız.

HER POZİSYONA GÖRE CV DÜZENLEMENİN ÖNEMİ

Başvurulan her işe farklı bir CV göndermek demek, farklı her iş ilanı için CV’mizde yeni düzenlemeler yapmak demektir. İşe alım şansımızı artırmanın en etkili yöntemi olan bu yöntem sayesinde şirketlerden daha fazla olumlu yanıtı çok daha hızlı bir şekilde alabiliriz. İşverenlerin aradığı tek bir tip çalışan yoktur, bu yüzden özgeçmişimizde o iş ilanı için aranan özellikleri öne çıkarmak bizi de bir aday olarak öne çıkartacaktır.

CV’NİZİ BAŞVURDUĞUNUZ İŞE GÖRE NASIL YENİDEN DÜZENLEYEBİLİRSİNİZ?

CV’nizi her yeni iş pozisyonu için yeniden düzenlemek size hayalinizdeki işi kapacak olan en önemli taktiktir. Bu nedenle bu kadar önemli bir taktiği hayata geçirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini bilmeli, hangi noktaları düzenleyeceğinize özen göstermelisiniz. Yalnızca farklı sözcükler kullanan aynı anlama sahip bir CV işinize yaramayacaktır. Gelin, CV düzenlemesi yaparken aklınızda bulunması gereken noktaları beraber inceleyelim.

CV’NİZİN GİRİŞİNİ YENİDEN YAZIN

CV’nizin başında sizi ve işe girme amacınızı içeren kısa giriş yazısını başvurduğunuz iş pozisyonuna göre yeniden düzenlemek işe alınma şansınızı arttıracaktır. Başvurduğunuz şirketin nasıl bir çalışan aradığını iyice anlayıp girişinizi buna göre düzenlemek CV’nizi okuyan kişinin sizden etkilenmesini sağlayacak ve size bir mülakat hakkı kapacaktır. Örneğin, belli bir üniversite bölümünden mezun olmuş olmak o iş pozisyonu için tercih edilme sebebi mi? Giriş cümlenizde kendinizi tanıtırken bunu belirtmek diğer adayların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

İŞ DENEYİMLERİNİZİ DÜZENLEYİN

Başvurulan iş pozisyonuna göre CV’nizdeki deneyimlerinizi düzenlemek de işvereninizi etkileyebilmek için iyi bir yöntemdir. Başvurduğunuz iş ile en alakalı olan deneyiminize dair daha çok detay vermek, o iş deneyimlerini daha öne çekmek CV’niz okunurken işe uygunluk bakımından daha iyi bir aday olduğunuzu gösterecektir.

BAŞVURDUĞUNUZ ŞİRKETİ ARAŞTIRIN

Başvurduğunuz şirkete dair temel bilgileri bilmek her zaman işinize yarayacaktır. O şirkette çalışan diğer personellerin geçmişini artık internetten görebiliyor, şirketin internet sitesinden şirketin vizyonunu ve amacını okuyabiliyoruz. Bunu kendi yararınıza kullanmak için şirket hakkında bu tarz bir araştırma yapmak ve edindiğiniz bilgileri şirkete uygun bir çalışan olduğunuzu göstermek için kullanmak çok işinize yarayacaktır.

İŞ İLANINI DİKKATLİ OKUYUN

İş ilanı o işe başvuran tüm adayların okumuş olacağı bir yazıdır fakat önemli olan, o iş ilanını dikkatle okuyup nasıl bir çalışan arandığını anlamak ve CV’nizi buna göre düzenlemektir. İlanda nelerin üzerinde daha çok durulmuş ya da nelerin tercih sebebi olduğu söylenmiş? Bunların cevabını bulup CV’nizde o özellikleri mutlaka öne çıkarmalısınız.

SONUÇ

Artık yalnızca bir CV hazırlayıp tüm şirketlere başvuru yapma dönemi geride kaldı. Başvurduğunuz her iş pozisyonuna uygun şekilde CV’nizi yeniden düzenlemelisiniz. Bunu yaparken ise dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Örneğin şirketi araştırmak, iş ilanını dikkatli okumak, deneyimlerinizi o iş pozisyonuna uygun düzenlemek gibi bazı yöntemler sizi öne çıkaracaktır.











