Başvurular başladı: Maltepe'de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 5 bin liralık burs!

Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Geçen dönem de başlatılan ve bin 50 öğrenciye tek seferlik 5 bin lira civarında burs verilen “Okul Arkadaşım Maltepe” projesi bu yıl da devam ediyor. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in verdiği müjdeyle bu eğitim-öğretim yılında bin öğrenciye 5 bin liralık destek sağlanacak.

"EŞİT VE NİTELİKLİ EĞİTİME ERİŞİMİ DESTEKLEYEN BİR ADIMI YENİDEN HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sevgili Maltepeliler, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlarken, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkına erişimini destekleyecek bir adımı yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz öğretim döneminde başlattığımız ‘Okul Arkadaşım Maltepe’ projesi ile bin 50 öğrencimize 5 bin lira tutarında eğitim desteği sağlamıştık. Bu dönem de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı için, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki bin öğrencimize tek seferlik 5 bin lira eğitim desteğimizi yeniden sunacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"EĞİTİM, YALNIZCA BİREYİN DEĞİL, TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN EN GÜÇLÜ ARAÇTIR"

Desteğin yalnızca ekonomik bir katkı değil; aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet mücadelesinin somut bir parçası olduğunu da vurgulayan Köymen, "Bu bağlamda, kreşlerimizin ve Cumhuriyet Eğitim Merkezlerimizin koşullarını iyileştiriyoruz. Ayrıca geçen sene ilk adımını attığımız ‘Maltepe Genç Üniversiteli Bursu’nun duyurusunu da önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Eğitim, yalnızca bireyin değil, toplumun geleceğini şekillendiren en güçlü araçtır. Biz de Maltepe’de bu geleceği eşitlik temelinde birlikte kurmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir yıl diliyoruz" diye konuştu.

BAŞVURULAR 18 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

18 Ağustos Pazartesi günü, 08.30’dan itibaren başlayacak başvurular, http://okularkadasim.maltepe.bel.tr adresinden yapılabilecek. Başvuru koşulları ve istenilen belgelere de yine aynı adresten ulaşılabilecek.