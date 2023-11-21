Batan gemide kaybolan mürettebatın yakınlarının bekleyişi sürüyor

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:59

Güncelleme: 21.11.2023 - 12:42

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım’da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler’ adlı Türk gemisi battı. Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta’nın karaya vuran cansız bedeni bulundu.

DALGIÇLAR HAZIR EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü günde de sürerken, bölgede dalgıç timleri de hazır bekletiliyor. Deniz ve hava koşulları uygun olunca, dalgıçların da deniz dibinde çalışma yapacağı belirtildi.

"HAYIRLI BİR HABER BEKLİYORUZ AMA ÜMİDİMİZ YOK"

Kayıp mürettebattan gemide yağcı olarak çalışan Ömer Hebip’in ailesi, dün Ereğli ilçesine gelerek çalışmaları izlemeye başladı. İstanbul’dan bütün ailesinin geldiğini söyleyen Hebip’in dayısı Soner Bebek, “Arkadaki aramada benim yeğenim var. Dünden beri buradayız, hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bütün aile buraya geldik, abimler ablamlar buradayız. Valilik, şirket sahipleri bizimle görüştü, herkes elinden geleni yapıyor. Fırtınadan bir gün önce beni aramıştı, en son o zaman konuşmuştuk. Mutluydu, havadan sudan sohbet ettik. Bekardı. Biz kazayı televizyondan öğrendik. Bizi birebir arayan olmadı. Kendi imkanımızla bulup buraya geldik” ifadelerini kullandı.