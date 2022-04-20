Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

AA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:09
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


Fırtına meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

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