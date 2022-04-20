Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Video Haberler
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
- Zirai don Mersin’i vurdu
- Cezaevi aracına bombalı tuzak
- Sahte evrakla 'oturma izni' düzenleyenlere operasyon
- İnsanların 'hayvan sevgisini' suistimal etti
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ziraat Bankası’ndan 'denetim' açıklaması
- Rusya'dan Ukrayna'ya müzakere çağrısı
- THY, Ukrayna ve Belarus'a uçuş kararı
- Hindistan'ın başkentinde maske yeniden zorunlu olacak
- WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın hakkında karar
- Emekli yurttaş ikramiyesiyle yolculuğa bile çıkamıyor
- 'Mutlaka af çıkartalım'
- Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak
- Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması
- Soylu'dan bombalı saldırıya ilişkin açıklama