Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.