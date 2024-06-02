Batma tehlikesi geçirdiler: Kıyı emniyeti harekete geçti!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında batma tehlikesi geçiren teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 00:35
Batma tehlikesi geçirdiler: Kıyı emniyeti harekete geçti!
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında kayalıklara çarpan ve su alan teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz’da sağlık ekiplerine teslim edildi.”


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