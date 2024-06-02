Batma tehlikesi geçirdiler: Kıyı emniyeti harekete geçti!
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında batma tehlikesi geçiren teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa açıklarında kayalıklara çarpan ve su alan teknedeki 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün X hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz’da sağlık ekiplerine teslim edildi.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Oğan'dan '14 Mayıs' itirafı
- 'Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler senin emrinle'
- 'Çekişme yok, adayımız İmamoğlu'
- Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
- Erdoğan 'yumuşama şartlarını' açıkladı
- Mısır'ın en güçlü firavununun mezarı bulundu!
- Cumhur İttifakı'na geçti!
- 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'
- İstifa eden milletvekili CHP'ye mi geçiyor?
- 'Berkin’i de Elvan ailesini de rahat bırakın!'