Şahsım rejimi nasıl çöküyor (1): Emniyet ve yargı

23 Mayıs 2024 Perşembe

1) Ne yazık ki, Şahsım Rejimi’nde, iktidar mensuplarının ve emniyet güçlerinin bir bölümü, mafyavari suç örgütleriyle iç içe geçmiş bir görünüm vermekte.

Son olay, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki Ayhan Bora Kaplan operasyonudur.

Bu operasyonda, bir suç örgütüne yapılan gözaltılarda, bu gözaltıları yapan polis müdürleri ve amirler de, gözaltına alınmıştır.

Olayın birbirine zıt her iki yorumu da, emniyet ile suç örgütü arasındaki ilişkilere dayalıdır.

Bu iddialar pek çok medya organında yer almıştır ama en son bilgiler, Saygı Öztürk’ün ve Timur Soykan’ın yazılarında görülebilir.

Sondan bir önceki olay ise Sinan Ateş cinayetidir.

Bu cinayet, sadece emniyet güçleri ve yargı mekanizması içindeki bazı kişileri değil, iktidar mensuplarının kimilerini de içine alan bir felakettir.

Mafyavari suç örgütleri ile emniyet güçlerinin ve iktidar mensuplarının ilişkileri konusunda Timur Soykan’ın, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan BARON İSTİLASI adlı kitabına bakılabilir:

“Kanuni Hırsız”ları kimler koruyordu?

Avrupa’nın en çok aranan Hollandalı uyuşturucu baronuna oturum iznini kimler verdi?

Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu kaçakçısı, Bulgaristan pasaportuyla nasıl Türk vatandaşı yapıldı?

Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu baronlarına, çete liderlerine, silah kaçakçılarına vatandaşlığı kimler satıyor?

Tonlarca kokain yüklü gemiler, keskin nişancılar, silikon maskeli tetikçiler, zehirli planlar, mıknatıslı bombalarla suikastlar, cani mafya babaları, kravatlı çeteler, yeraltı dünyası ile yerüstünün kardeşliği...

***

2) Ne yazık ki, Şahsım Rejimi’nde, iktidar mensuplarının ve yargı mekanizmasının bir bölümü, son yıllarda, medyada “FETÖ Borsası” denilen biçimde, yeniden bir terör örgütüyle ilişkili bir görünüm vermiştir.

Bu konuda Can Özçelik’in Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan FETÖ BORSASI adlı kitaba bakılabilir.

Kitaptaki bazı konular şöyle özetlenmiş:

Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ederek üç gün geçiren işadamına takipsizlik kararı nasıl verildi?

AKP İl Başkan Yardımcısı, MİT ve Emniyet ilişkilerini kullanarak nasıl çıkar sağladı?

Hakkında FETÖ’den gözaltı kararı olan işadamını kim, nasıl Emniyet’ten “elini kolunu sallayarak” çıkardı?

100 bin dolara takipsizlik kararı nasıl verildi?

Özetle, kurulan FETÖ Borsası’nda kimler rol alıyor, kimler kaç paraya kurtarılıyor?

Bazı iktidar mensuplarıyla, kimi emniyet ve yargı çalışanlarının iç içe geçmiş görünümleri, FETÖ-Erdoğan/AKP ittifakı sırasında Silivri Davalarıyla başlamıştı.

Ergenekon, Balyoz ve benzeri Silivri davalarına ilişkin yüzlerce kaynak kitap var.

FETÖ ile ittifak sonrası için de, yine Kırmızı Kedi Yayınevi’nin bastığı, Pehlivan ve Terkoğlu’nun birlikte yazdıkları METASTAZ ve CENDERE adlı kitaplarla, Terkoğlu’nun SS adlı kitabı hemen akla gelen yayınlar arasında.

***

Bir siyasal rejimin çöküş süreci son derece karmaşık bir olaydır.

Bu süreci irdelemeye devam edeceğim.