Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:43

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:48

İçişleri Bakanlığı, Batman Belediye Başkanlığına yeni görevlendirme yapıldığını açıkladı. Batman'da 31 Mart seçimlerinde rekor farkla DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti. İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi. Peki, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük kimdir? Gülistan Sönük kaç yaşında, nereli? Gülistan Sönük neden görevden alındı?

GÜLİSTAN SÖNÜK KİMDİR?

Gülistan Sönük 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Kozluk'ta lise eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Gülistan Sönük, 2019 yılında Bekirhan Belediye Eş Başkanlığına seçilmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde resmi sonuçlara göre yüzde 64,52 oy oranı ile Batman Belediye Eş Başkanı olarak seçilmiştir.

BATMAN BELEDİYESİNE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün "geçici tedbir olarak" görevden uzaklaştırılma gerekçesinde Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gerekçe gösterildi. Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.