Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:31

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:31

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı. Peki, Batman Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Ekrem Canalp kimdir? Ekrem Canalp kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

EKREM CANALP KİMDİR?

1971 yılında Bolu ili Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun oldu.

Aynı üniversitede “Avrupa Birliği Hukukunun Yerel Yönetimler Üzerinde Etkisi” ve İngiltere Keele Üniversitesinde “Yeni Kamu Yönetimi” konularında Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.

Mülki İdare Amirliği mesleğine Muğla Kaymakam Adayı olarak başladı. 85. Dönem Kaymakamlık Kursunu birincilikle bitirdi. Sivas-Koyulhisar, Gölova ve Ankara-Güdül Kaymakamlık görevlerini yürüttü.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Ayrıca 2016-2017 yıllarında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yaptı.

2017-2018 yıllarında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

2018-2022 yılları arasında Edirne Valisi olarak görev yapan Vali Ekrem CANALP, 12 Mayıs 2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Batman Valisi olarak atanmıştır.

EKREM CANALP'IN ÖZEL HAYATI

İleri düzeyde İngilizce bilen Ekrem CANALP, evli ve bir çocuk babasıdır.