Cumhuriyet Gazetesi Logo
Batman'da 4 kişilik ailenin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı!

Batman'da 4 kişilik ailenin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı!

19.09.2025 14:07:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Batman'da 4 kişilik ailenin öldüğü silahlı saldırıda yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı!

Batman’da anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Beşiri ilçesinde 14 Eylül gece saatlerinde hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Şanlı (65) ve eşi Takibe (43) ile çocukları Elanur (9) ve Akıncan Şanlı’nın (6) öldüğü olaya ilişkin Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı.

10 TUTUKLAMA

Batman Adliye’sine sevk edilen şüphelilerden 6’sı savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 18 kişi nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 8’i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #tutuklama #batman