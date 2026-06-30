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Batman'da akrabalar arasında kavga: 4’ü ağır, 6 yaralı

Batman'da akrabalar arasında kavga: 4’ü ağır, 6 yaralı

30.06.2026 10:06:00
Güncellenme:
DHA
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Batman'da akrabalar arasında kavga: 4’ü ağır, 6 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, akraba olan çocuklar arasında çıkan, ailelerin de dahil olduğu kavgada 4’ü ağır, 6 kişi yaralandı.
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Olay, dün akşam saatlerinde, Kozluk ilçesi Uzunçayır köyü Üzümlü Mezrası'nda meydana geldi.

Akraba çocukları arasında çıkan kavgaya, aile büyükleri de karıştı. Silahların da kullanıldığı kavgada Orhan E. (47), Abdurrahman E. (60), Erkan E. (24), Erman E. (27), Mehmet E. (63) ve Amine E. (20) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Biri kadın 6 yaralı, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Abdurrahman, Amine, Erman ve Erkan E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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