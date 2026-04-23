Batman'da heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

Batman'da heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

23.04.2026 15:53:00
DHA
Batman'da heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

Gercüş ilçesinde yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. İlçe Özel İdare ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Aydınlı köyü Mağaralar mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, köy yolunun iki ayrı noktasına düşerek ulaşımı tamamen durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

"GİRİŞ ÇIKIŞLAR TAMAMEN DURMUŞTU"

Köy sakinlerinden İsa Aydın, ulaşımın kesilmesiyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla yolumuz kapandı, giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımız durumu hemen Kaymakamlığa bildirdi. Özel idare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı. Ekiplere ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz" dedi.

Giresun'da faciadan dönüldü: Heyelanda sondaj makinesi toprak altında kaldı
Giresun'da faciadan dönüldü: Heyelanda sondaj makinesi toprak altında kaldı Dereli ilçesinde sondaj çalışması sırasında meydana gelen heyelanda bir iş makinesi toprak altında kaldı. Olası tehlikenin önceden fark edilmesi sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Doğalgaz çalışması sırasında heyelan: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Doğalgaz çalışması sırasında heyelan: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ormanlık alanda doğalgaz ana hattı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 1'i hayatını kaybederken, 1'i ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Hakkari-Van karayolunda heyelan: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Hakkari-Van karayolunda heyelan: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van karayolunda ulaşım, meydana gelen heyelan nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.