Batman'da heyelan: Dev kayalar köy yolunu kapattı

Aydınlı köyü Mağaralar mezrasında etkili olan yağışlar nedeniyle dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları, köy yolunun iki ayrı noktasına düşerek ulaşımı tamamen durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol temizlenerek ulaşıma açıldı.
"GİRİŞ ÇIKIŞLAR TAMAMEN DURMUŞTU"
Köy sakinlerinden İsa Aydın, ulaşımın kesilmesiyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla yolumuz kapandı, giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımız durumu hemen Kaymakamlığa bildirdi. Özel idare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı. Ekiplere ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz" dedi.