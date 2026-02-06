Batman'da köy yolunda heyelan: 2 minibüs mahsur kaldı!

Batman'ın Sason ilçesinde; uzun süre yerde kalan karın üzerine yağan yağmur sonrası toprak yumuşadı ve heyelan meydana geldi. Yola devrilen ağaç, taş ve toprak nedeniyle 2 köy minibüsü ilerleyemedi.

Olayda 2 minibüste bulunan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle ulaşımın tamamen sağlanamadığı öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yaşayan yurttaşları heyelan ve muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.