Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

13.11.2025 12:33:00
Güncellenme:
DHA
Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Ferit Padir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 Batman’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ferit Padir (23) öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda özel bir hastane yakınlarında meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ferit Padir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ferit Padir’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Tilmerç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

