Batman'ın plaka kodu ne? Batman'ın plaka numarası kaç? Batman ve ilçelerinin plaka harfleri...

22.08.2025 14:08:00
Haber Merkezi
Batman’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Batman ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Batman plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

BATMAN'IN PLAKA KODU NEDİR?

Batman’ın plaka kodu 72 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Batman’da araç plakaları, 72 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Batman Plaka Kodunun Anlamı

Batman’ın plaka kodu olan 72, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 72 sayısı, Batman’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Batman ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Batman’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Beşiri    72 B, 72 BE
Gercüş    72 G, 72 GE
Hasankeyf    72 H, 72 HK
Kozluk    72 K, 72 KO
Sason    72 S, 72 SA
Merkez    72 M, 72 MR

