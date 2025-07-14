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Batman’ın telefon kodu kaç? Batman’ın alan kodu kaç?

Batman’ın telefon kodu kaç? Batman’ın alan kodu kaç?

14.07.2025 15:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Batman’ın telefon kodu kaç? Batman’ın alan kodu kaç?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Batman, hem sanayi yatırımları hem de tarihi mirasıyla öne çıkan önemli şehirlerden biridir. Türkiye’nin ilk petrolünün çıkarıldığı yer olmasıyla ekonomik açıdan stratejik bir öneme sahiptir. Hasankeyf gibi binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yerleşimlerle kültürel değerini de koruyan Batman’da, telefonla iletişim için şehre özel bir alan kodu kullanılmaktadır. Peki, Batman’ın telefon kodu kaç? Batman’ın alan kodu kaç?

Türkiye'deki belli başlı bazı şehirler üzerinden telefon ile iletişim daha yoğun şekilde gerçekleşir. Bu bağlamda Batman en önemli şehirler içerisinde yer almaktadır. Batman'dan alan kodunu öğrenmek suretiyle sabit hatlara rahatlıkla ulaşım sağlayabilir ve ilgili bölge ile iletişim kurabilirsiniz. Peki, Batman’ın telefon kodu kaç? Batman’ın alan kodu kaç?

BATMAN'IN TELEFON KODU KAÇ?

Batman iline bağlı sabit hatlarla iletişim kurmak isteyenlerin kullanması gereken alan kodu 0488’dır. Türkiye’nin telefon sisteminde şehirler özel alan kodlarıyla tanımlanır ve Batman için bu kod 488 olarak belirlenmiştir.

BATMAN'IN TELEFON KODU NERELERDE KULLANILUR?

Ev telefonları

İş yerleri sabit hatları

Kamu kurumları ve resmi daireler

Cep telefonlarında ise alan kodu kullanılmaz, sadece operatör numaraları geçerlidir.

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