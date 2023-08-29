Türkiye'den manzaralar: Batman’da 23 kişilik 9 aylık personel kadrosuna 2 bin 713 kişi başvurdu

Yayınlanma: 29.08.2023 - 20:02

Güncelleme: 29.08.2023 - 22:53

Batman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne alınacak 23 kişi için kura çekimi gerçekleşti. Açılan 23 kişilik iş kadrosuna 2 bin 713 kişi başvurdu.

Kura çekiminden önce konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Özperk, katkı babında bu personele ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Sağ olsunlar İŞKUR İl Müdürümüz ve ekibi listeleri ve başvuruları güzel bir şekilde yaptılar. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Şeffaf bir şekilde umarız ve dileriz ki Batman’daki işsizliğe faydalı olur. Herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kura çekimi Batman 1’nci noterliği huzurunda gerçekleşti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans salonunda yapılan kuraya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Batman İŞKUR İl Müdürü Hasan Kusin ve vatandaşlar katıldı.