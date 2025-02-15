Batman’da 42 yerleşim yerine ulaşım yok!

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 42 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

Batman’da 42 yerleşim yerine ulaşım yok!
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DHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 16:16

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde Kayadibi, Akçalı ve İnişli köyleri, Sason'da 17 köy ve 22 mezranın yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Kapanan yolların açılması için Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

 


Etiketler: #batman #yerleşim yeri #Ulaşım

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