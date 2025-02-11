Sivas'ta 'kar' hayatı felç etti: 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Sivas Katliamı #Yozgat-Sivas karayolu
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