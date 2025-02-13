Sivas’ta 215 yerleşim yerine ulaşım yok!

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle 215 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Sivas’ta 215 yerleşim yerine ulaşım yok!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 10:20

Sivas’ta son bir haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdürdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 215 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.


Etiketler: #sivas #kar yağışı #yerleşim yeri

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul için son dakika 'kar yağışı' uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!

AKOM'dan İstanbul için son dakika 'kar yağışı' uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı! İşte ilk manzaralar...
Kar yağışı İstanbul’u vurdu! Başakşehir'de yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı

Kar yağışı İstanbul’u vurdu! Başakşehir'de yolda kayan İETT otobüsü kaza yaptı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler