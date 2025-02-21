Batman'da 62 yerleşim yerine ulaşım yok!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:16

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:16

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 24 köy ve 26 mezra, Kozluk ilçesinde 2 köy ve 10 mezra yolu olmak üzere toplamda 62 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İlçe Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken ekipler 22 araçla kapalı 281 kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürdürüyor.